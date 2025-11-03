' Poesia' spettacolo per bambini ispirato a Wis?awa Szymborska a Cascina

Una favola poetica che trasforma la meraviglia del quotidiano in teatro.Domenica 9 novembre, La Città del Teatro invita grandi e piccini a vivere insieme un momento di stupore e poesia con "POeSIA", produzione Meraki Teatro, nella Sala Margherita Hack alle 17.30.Uno spettacolo pensato per i.

