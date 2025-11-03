Pnrr il Cnr | speso solo il 44% dei fondi per la ricerca Servono misure strutturali per il futuro

A fine maggio 2025 solo il 44% degli 8,5 miliardi di euro messi a disposizione dal Pnrr per la ricerca era stato effettivamente speso. È questo uno dei dati più significativi emersi dalla quinta edizione della “Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia”, presentata a Roma presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). Il rapporto, realizzato dal Dipartimento di scienze umane e sociali e patrimonio culturale (Cnr-Dsu), offre una fotografia aggiornata del sistema italiano della scienza e della tecnologia, mettendo in luce progressi, criticità e prospettive future. Secondo il documento, gli investimenti della Missione 4 del Pnrr – “Dalla ricerca all’impresa” – hanno finora prodotto un impatto occupazionale importante: oltre 12. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pnrr, il Cnr: speso solo il 44% dei fondi per la ricerca. “Servono misure strutturali per il futuro”

