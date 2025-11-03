Albuquerque, la musica, il ritorno di Rhea Seehorn: l'autore cult ci parla della sua nuova opera, dopo Breaking Bad e Better Call Saul. In arrivo il 7 novembre su Apple TV. Sin dai primi annunci, dalle prime immagini e trailer, Pluribus ci aveva intrigati parecchio. E non solo perché si tratta della nuova creatura di Vince Gilligan, già autore di capolavori come Breaking Bad e Better Call Saul, ma anche perché quel poco che si sapeva e vedeva ci sembrava particolarmente suggestivo. Per ora, ancora poco possiamo rivelare, perché in sede di attività stampa ci è stata data una serie di indicazioni su ciò che non si può anticipare sulla nuova serie di Gilligan, in arrivo su Apple TV dal 7 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pluribus raccontata dal genio di Vince Gilligan: "Una storia inaspettata e universale". L'intervista