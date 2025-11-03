Pluribus raccontata dal genio di Vince Gilligan | Una storia inaspettata e universale L' intervista
Albuquerque, la musica, il ritorno di Rhea Seehorn: l'autore cult ci parla della sua nuova opera, dopo Breaking Bad e Better Call Saul. In arrivo il 7 novembre su Apple TV. Sin dai primi annunci, dalle prime immagini e trailer, Pluribus ci aveva intrigati parecchio. E non solo perché si tratta della nuova creatura di Vince Gilligan, già autore di capolavori come Breaking Bad e Better Call Saul, ma anche perché quel poco che si sapeva e vedeva ci sembrava particolarmente suggestivo. Per ora, ancora poco possiamo rivelare, perché in sede di attività stampa ci è stata data una serie di indicazioni su ciò che non si può anticipare sulla nuova serie di Gilligan, in arrivo su Apple TV dal 7 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Cristina Comencini: “L’adolescenza è come la pelle di un rettile che ci lasciamo dietro… e ci manca” L'altro ieri (1 novembre) la regista e scrittrice Cristina Comencini si è raccontata in una video-intervista per la Repubblica: a partire dal nuovo libro L’epoca f - facebook.com Vai su Facebook
Pluribus di Vince Gilligan sarà una serie assurda e inquietante: il nuovo teaser con Rhea Seehorn lo conferma - Apple TV+ ha rilasciato il nuovo teaser trailer di Pluribus, dramedy sci-fi creata dall'autore di Breaking Bad e Better Call Saul che debutterà il 7 novembre con due episodi. Secondo movieplayer.it
Il primo trailer di Pluribus svela il mistero della nuova serie di Vince Gilligan - Il mistero avvolge Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan (creatore di Better Call Saul) che arriverà su Apple TV+ il prossimo 7 novembre, ma qualche indizio sulla direzione della storia arriva ... Da fantascienza.com