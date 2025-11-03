Uscire di casa e trovare tutti costantemente sorridenti ed euforici, incapaci di provare tristezza o frustrazione. C’è il collega che ha perso il lavoro, ma ride a crepapelle, e il vicino di casa che ha appena divorziato che canta allegro per strada, e ancora, la cassiera del supermercato che emana gioia anche dopo otto ore di turno. Sembra un mondo ideale che però si trasforma rapidamente in un incubo, perché la costante felicità non è poi così bella come sembra. Proprio da questa premessa parte Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan prodotta da Sony Pictures Television. Un atteso ritorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Pluribus, la nuova serie sci-fi di Vince Gilligan (di Breaking Bad) in arrivo su Apple TV