Pluribus la nuova serie sci-fi di Vince Gilligan di Breaking Bad in arrivo su Apple TV

Panorama.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uscire di casa e trovare tutti costantemente sorridenti ed euforici, incapaci di provare tristezza o frustrazione. C’è il collega che ha perso il lavoro, ma ride a crepapelle, e il vicino di casa che ha appena divorziato che canta allegro per strada, e ancora, la cassiera del supermercato che emana gioia anche dopo otto ore di turno. Sembra un mondo ideale che però si trasforma rapidamente in un incubo, perché la costante felicità non è poi così bella come sembra. Proprio da questa premessa parte Pluribus, la nuova serie di Vince Gilligan prodotta da Sony Pictures Television. Un atteso ritorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

pluribus la nuova serie sci fi di vince gilligan di breaking bad in arrivo su apple tv

© Panorama.it - Pluribus, la nuova serie sci-fi di Vince Gilligan (di Breaking Bad) in arrivo su Apple TV

Contenuti che potrebbero interessarti

pluribus nuova serie sciPluribus, il trailer e cosa sappiamo della nuova serie tv del creatore di Breaking Bad - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pluribus, il trailer e cosa sappiamo della nuova serie tv del creatore di Breaking Bad ... Come scrive tg24.sky.it

pluribus nuova serie sciPluribus: Il mondo è impazzito in modo strano nel trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Breaking Bad - Apple TV mostra il trailer ufficiale di Pluribus, la sua nuova serie di Vince Gilligan, l'ideatore di Breaking Bad, con Rhea Seehorn. Riporta comingsoon.it

pluribus nuova serie sciIl nuovo trailer di “Pluribus”, l’attesa serie del creatore di “Breaking Bad” - fi di Vince Gilligan, il creatore di Breaking Bad e Better Call Soul, due delle serie più acclamate dalla critica degli ultimi vent’anni. Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Pluribus Nuova Serie Sci