La recente sentenza della Corte Costituzionale (n.1562025) ha riconosciuto piena agibilità anche ai sindacati non firmatari di contratto collettivo, aprendo una nuova fase nei rapporti di rappresentanza in Italia. Una decisione destinata ad avere forti ripercussioni anche in Rai, dove da due anni opera Unirai, il sindacato alternativo a Usigrai c he ha portato avanti una battaglia per il pluralismo e la parità di diritti sindacali. Ne parliamo con Francesco Palese, segretario di Unirai, protagonista di un percorso che ha messo fine a un monopolio durato decenni. Palese, la Corte costituzionale ha appena chiuso una stagione durata decenni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pluralismo sindacale in Rai, la Consulta mette il sigillo. Palese (Unirai): Finita l’era del monopolio Usigrai, premiato il nostro progetto”