Pluralismo sindacale in Rai la Consulta mette il sigillo Palese Unirai | Finita l’era del monopolio Usigrai premiato il nostro progetto
La recente sentenza della Corte Costituzionale (n.1562025) ha riconosciuto piena agibilità anche ai sindacati non firmatari di contratto collettivo, aprendo una nuova fase nei rapporti di rappresentanza in Italia. Una decisione destinata ad avere forti ripercussioni anche in Rai, dove da due anni opera Unirai, il sindacato alternativo a Usigrai c he ha portato avanti una battaglia per il pluralismo e la parità di diritti sindacali. Ne parliamo con Francesco Palese, segretario di Unirai, protagonista di un percorso che ha messo fine a un monopolio durato decenni. Palese, la Corte costituzionale ha appena chiuso una stagione durata decenni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Nuovi criteri per la rappresentanza sindacale La Corte Costituzionale apre alle RSA dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale. ? Superato il vincolo della firma contrattuale, si tutela il pluralismo e la libertà sindacale. Serve ora un intervento le Vai su Facebook
Unirai, dalla Consulta apertura definitiva al pluralismo sindacale: “La sentenza spazza via ogni pretesa di esclusività in Rai” - X Vai su X
Unirai: dalla Consulta apertura definitiva al pluralismo sindacale - 156/2025, la Corte Costituzionale ha stabilito che il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali (RSA) spetta non ... Da lopinionista.it
RSA e rappresentatività, la Consulta apre un nuovo capitolo per il pluralismo sindacale - 156/2025, allarga il quadro delle rappresentanze aziendali (Rsa) alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ... Riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com
RAI, LEGA: CONSULTA CHIUDE PAGINA BUIA MONOPOLIO SINDACALE - “Finalmente volge al termine, grazie alla storica sentenza della Consulta, il monopolio delle rappresentanze sindacali in Rai. Da 9colonne.it