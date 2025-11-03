Platinette non ho più il controllo di me stesso | due ictus come sta ora

"Il mio cervello è come l'Emmenthal, ha grossi buchi e sono rimasti vivi tre neuroni che fanno il lavoro per gli altri cento miliardi di neuroni. Purtroppo non ho più il controllo di me stesso": Mauro Coruzzi, in arte Platinette, lo ha detto in un'intervista a Le Iene su Italia 1, tornando sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza. Il conduttore e speaker radiofonico, infatti, ha avuto diversi problemi di salute: prima l'ictus ischemico nel 2023 e poi l'ictus emorragico nel gennaio 2025. Proprio per questo oggi dice di essere "un miracolato, un sopravvissuto". Parlando del suo primo evento ischemico, Platinette ha spiegato: "Pesavo 180 kg, mangiavo mezzo chilo di pasta e bevevo una bottiglia di Coca Cola da un litro e mezzo al giorno". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

