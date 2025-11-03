Platinette | Il mio cervello è come un emmental a buchi Fiera di essermi definita un fenomeno da baraccone

Mauro Coruzzi compie 70 anni e si racconta in un'intervista in cui parla delle conseguenze dei due ictus, della televisione che non gli manca affatto, ma anche dell'esperienza più intensa vissuta: il primo amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Platinette berättar om sin återfödelse efter sina strokeslag: "Min hjärna är full av hål." - Platinette e il percorso dopo gli ictus: lucida ironia e ricordi di una vita davanti e lontano dalle telecamere. Secondo notizie.it