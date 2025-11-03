Platinette dopo l’ictus | Ho il cervello pieno di buchi Sull’assenza dalla tv | Non mi manca quasi nulla

Settant’anni, due ictus alle spalle e una lucidità che passa, come sempre, da ironia e verità senza sconti. Platinette torna a parlare della sua salute, ma soprattutto di quel mondo televisivo che per anni è stato casa, palco e specchio. Oggi, però, la distanza sembra non pesarle più: “Non mi manca quasi nulla”, confessa, come se la tv fosse un amore importante a cui si può voler bene anche da lontano. Platinette, la vita dopo i due ictus. Negli ultimi anni la vita di Platinette ha subito una frenata brusca, di quelle che obbligano a rimettere tutto in discussione: ritmi, priorità, identità. Dopo una carriera passata davanti alle telecamere, sono arrivati due ictus, uno ischemico e uno emorragico, che hanno cambiato il suo rapporto con il corpo e con il tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Platinette dopo l’ictus: “Ho il cervello pieno di buchi”. Sull’assenza dalla tv: “Non mi manca quasi nulla”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si racconta a "Le Iene" dopo due ictus: “Il mio desiderio è tornare a parlare con la mia voce vera.” Attualmente Mauro Coruzzi è impegnato in una lunga e faticosa riabilitazione. Gli esercizi si svolgono cinque volte a settiman - facebook.com Vai su Facebook

Platinette è un’icona della tv italiana: opinionista dalla lingua affilata e artista che non ha mai smesso di mettersi in gioco, nemmeno dopo due ictus. Andrea Agresti e Giovanni Fortunato l’hanno seguita durante una giornata di riabilitazione #LeIene - X Vai su X

Platinette compie 70 anni: «Dopo i due ictus ho il cervello come un emmenthal, pieno di buchi. La tv non vuole opinionisti come me e Sgarbi» - Le confessioni della protagonista di tanto piccolo schermo dopo anni difficili: «Come sto? Si legge su msn.com

Mauro Coruzzi in arte Platinette fatica a parlare, come sta dopo due ictus e cosa fa durante la riabilitazione - Platinette ha concesso a Le Iene di seguirlo e di riprenderlo durante gli esercizi riabilitativi, facendo vedere le difficoltà che oggi ha sia quando si deve muovere, sia quando si deve esprimere. Secondo virgilio.it

Platinette, il desiderio che spezza il cuore dopo i due ictus: come sta oggi - Mauro Coruzzi, in arte Platinette, racconta a "Le Iene" il percorso di riabilitazione dopo due ictus e rivela il suo profondo desiderio. Si legge su donnaglamour.it