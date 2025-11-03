"In tv gli opinionisti sono un residuo bellico di una disputa dove fanno da contorno all'Ego smisurato dei conduttori", ha spiegato al Corriere della Sera, aggiungendo che i nomi che hanno fatto scuola nel passato, ora siano in momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Platinette: “Barbara D’Urso è l’ultima vera diva della tv, ora è una reietta”