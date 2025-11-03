Platinette a 70 anni | Il mio cervello è come un emmental cammino con il bastone

Mauro Coruzzi, noto al grande pubblico come Platinette, si prepara a festeggiare 70 anni con la stessa ironia pungente che lo ha sempre contraddistinto, nonostante le difficoltà di salute che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita. In un’intervista al Corriere della Sera, il celebre personaggio televisivo ha parlato apertamente delle conseguenze dei due ictus che ha subito, uno ischemico e uno emorragico, e di come questi eventi abbiano radicalmente trasformato la sua esistenza quotidiana. Il neurologo che lo segue gli ha spiegato che il suo cervello è come un emmental, una metafora che descrive efficacemente le lesioni subite: È a buchi e se anche sono scomparse molte zone attive con i rispettivi neuroni, i reduci, poveretti, si sono caricati tutto il lavoro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

