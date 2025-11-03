Planetaria con Stefano Accorsi | il nuovo format su ambiente e climate change

Dal 26 al 28 settembre scorso si è svolto, al Teatro della Pergola di Firenze, il Planetaria Festival. E’ stata un’occasione per dialogare della Terra, insieme ad artisti e scienziati. E così, arte e scienza si sono incontrate nelle “Conferenze Immaginarie”: due attori e uno scienziato hanno immaginato i prossimi cento anni, tra visioni sorprendenti, domande cruciali e possibili futuri del pianeta. Una serie di talk hanno poi affrontato i temi della transizione green. Con la guida di Lorenzo Luporini, aziende, istituzioni e cittadini hanno raccontato storie e progetti, mostrando come sostenibilità e cultura possano trasformare territori e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

