Pizzeria Oasi | archiviato il procedimento penale per la morte di Gerardina Corsano
Ariano Irpino, 3 novembre 2025 - Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Pina Scaperrotta e Luigi Trancuccio, titolari della Pizzeria Oasi di Ariano Irpino, assistiti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A CAUSA DEL GRANDE SUCCESSO RISCOSSO, TORNA L'OFFERTA A PREZZO FISSO!! PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE, DAL MARTEDI AL VENERDI! PIZZA+FRITTO+BIBITA A SOLI 12€ Pizzeria L'Oasi della Pizza Via per Casamari 23, Fros - facebook.com Vai su Facebook
Pizzeria Oasi di Ariano Irpino: archiviato il procedimento penale. Esclusa ogni responsabilità dei titolari - Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Pina Scaperrotta e Luigi Trancuccio ... Scrive irpinianews.it