Pizzeria Oasi | archiviato il procedimento penale per la morte di Gerardina Corsano

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariano Irpino, 3 novembre 2025 - Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Pina Scaperrotta e Luigi Trancuccio, titolari della Pizzeria Oasi di Ariano Irpino, assistiti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pizzeria oasi archiviato procedimentoPizzeria Oasi di Ariano Irpino: archiviato il procedimento penale. Esclusa ogni responsabilità dei titolari - Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Pina Scaperrotta e Luigi Trancuccio ... Scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzeria Oasi Archiviato Procedimento