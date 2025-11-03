Piscina comunale di Morra De Sanctis ancora tante incognite | botta e risposta tra Sindaco e minoranza
Nella mattinata di oggi, il sindaco di Morra De Sanctis ha diffuso un comunicato relativo alla gestione della piscina comunale, suscitando una reazione da parte della minoranza consiliare. Nel testo, il sindaco rivendica di aver operato “con trasparenza e responsabilità”, annunciando emendamenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
