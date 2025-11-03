Pirata della strada travolge e ammazza lo zio di Laura Pausini un barbiere che lottava contro i tumori

Secoloditalia.it | 3 nov 2025

Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela ‘ il Resto del Carlino’. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare l’investitore. La tragedia dello zio di Laura Pausini. L’uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Pirata” della strada travolge e ammazza lo zio di Laura Pausini, un barbiere che lottava contro i tumori

