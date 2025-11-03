Pirata della strada travolge e ammazza lo zio di Laura Pausini un barbiere che lottava contro i tumori

Lutto per Laura Pausini. Lo zio è stato investito in bici alle porte di Bologna ed è morto. Lo rivela ‘ il Resto del Carlino’. Ettore Pausini aveva 78 anni ed era il fratello del padre della cantante. L’auto che lo ha travolto è fuggita subito dopo l’incidente. Lo scontro è avvenuto sugli Stradelli Guelfi alle porte di Bologna. Sono in corso le indagini per rintracciare l’investitore. La tragedia dello zio di Laura Pausini. L’uomo, di 78 anni originario di Solarolo, come ogni sabato e domenica ieri era andato a fare un lungo giro in bici fuori città. Lo schianto è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Pirata” della strada travolge e ammazza lo zio di Laura Pausini, un barbiere che lottava contro i tumori

Leggi anche questi approfondimenti

Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all’agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio di pattuglia. Dopo alcune ore di irreperibilità, Tommaso S., 28enne di Torre del Greco, si - facebook.com Vai su Facebook

Pontina, incastrato il pirata della strada che ha travolto e ucciso Stefano Bruzzesi https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/13/news/pontina_incastrato_il_pirata_della_strada_che_ha_travolto_e_ucciso_stefano_bruzzesi-424910525/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Bellante. 58enne travolta e uccisa da pirata della strada mentre attraversa - Una signora di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli (Te) e dipendente di una cooperativa, è stata investita e uccisa, intorno a lle 6 del mattino. Secondo abruzzolive.tv

Travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada nel Teramano: la vittima è una 58enne - La 58enne Rosanna Pigliacampo è stata travolta all'alba sulla statale Teramo- Si legge su ilfattoquotidiano.it

Travolge un ragazzo di 26 anni sulla moto e scappa: si cerca pirata della strada - Un ragazzo di 26 anni è stato investito questa mattina, venerdì 31 ottobre, lungo la ex Statale 671 in direzione Clusone ... Secondo fanpage.it