Inter News 24 Piovani a Inter TV: «Abbiamo fatto una brutta figura, la responsabilità più grossa è la mia. Lo scorso anno.». Così dopo il KO contro la Roma. Non usa mezzi termini il tecnico dell’ Inter Women, Gianpiero Piovani, nel commentare la pesante sconfitta per 3-0 subita sul campo della Roma. Intervistato da Inter TV, l’allenatore ha parlato senza alibi di “brutta figura”, assumendosi la responsabilità per non essere riuscito a trasmettere la giusta mentalità alla squadra nei pochi giorni di lavoro dopo la sosta per le nazionali. Piovani ha chiesto una svolta immediata. Ha dichiarato di non essere abituato a prestazioni di questo tipo e di pretendere di vedere “gente che sputa sangue” e che lotta. 🔗 Leggi su Internews24.com

