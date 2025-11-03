Pioli verso l’esonero | la Fiorentina pensa a Vanoli ma non è l’unico in lizza

Quattro punti in dieci giornate, zero vittorie, 16 gol subiti (peggior difesa del campionato): l’inizio di stagione della Fiorentina è da incubo. E il primo a poter pagare dazio della situazione – come spesso capita in queste situazioni – sarà Stefano Pioli. Sembra infatti ormai giunta al termine la sua avventura sulla panchina viola dopo l’ultima sconfitta per 0-1 contro un Lecce che fino a domenica aveva vinto una sola partita. Verso la separazione, ma Pioli non si dimetterà. Dopo l’ennesima sconfitta si è deciso di mandare la squadra in ritiro al Viola Park a tempo indeterminato e c’è stato un lungo confronto in società per capire il da farsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

