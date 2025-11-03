Pioli non fa un passo indietro e continua ad allenare la Fiorentina | non c'è l'accordo per l'addio

La situazione alla Fiorentina non è cambiata di una virgola: Pioli continua ad allenare la squadra in vista della partita contro il Mainz, non c'è l'accordo per la separazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

RIBALTONE FIORENTINA! L'ex Milan Stefano Pioli è a un passo dall'esonero dopo il KO col Lecce . . #Pioli #Vanoli #Fiorentina #SerieA #Esonero - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Pioli sembra a un passo dell’esonero alla Fiorentina, una situazione da cui però è uscito vivo già diverse volte nella sua carriera. - X Vai su X

Fiorentina nel caos: Pioli ai titoli di coda e piazza in subbuglio, ma ballano 18 milioni - Società in tensione e squadra in ritiro dopo la sconfitta contro il Lecce: l'allenatore non fa un passo indietro, prende forma la candidatura di Galloppa dalla Primavera ... Riporta msn.com

Dimissioni Pioli? La notizia fa infuriare i tifosi viola (e anche il nome del sostituto) - Ultimissime esonero Pioli: sono ore caldissime in casa Fiorentina dopo l’ennesima disfatta, questa volta addirittura interna contro il Lecce, con una classifica choc per i toscani in piena zona retroc ... Secondo msn.com

Fiorentina: Pradè, dopo le critiche ho pensato a passo indietro - ''Ho pensato di fare un passo indietro quest'estate, mi ha spinto ad andare avanti la grande fiducia del presidente e la connessione con tutto l'ambiente, un rapporto di grande forza e unione come mai ... Riporta ansa.it