Pioli non dà le dimissioni e la Fiorentina è costretta a trattare | in ballo anche i soldi arabi

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina si ritrova a soli 4 punti dopo 10 giornate, penultima in classifica e con zero vittorie all'attivo, in piena contestazione. Eppure Stefano Pioli non vuole rassegnare le dimissioni, costringendo il club a trattare su una buonuscita economica tutelando una clausola precisa, che sarebbe presente nell'attuale contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

