Pioli is on fire | uno scudetto vinto per grazia divina e troppi esoneri
Dall’ obiettivo Champions alla zona retrocessione. Zero vittorie in dieci partite. Addirittura ultima in classifica, se stasera il Genoa farà punti col Sassuolo. L’avvio di campionato della Fiorentina, il peggiore di sempre nella storia del club, è semplicemente un disastro che ha un nome e un cognome: Stefano Pioli. Si dirà, col senno di poi, che riprendere un allenatore che l’ultima volta (nemmeno troppo tempo fa: stagione 2018-2019) ti stava facendo retrocedere in Serie B, tendenzialmente non è mai una grande idea: chissà cosa passava per la testa a Commisso e Pradè. Ma la verità è che ci eravamo cascati un po’ tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
A Firenze è notta fonda Un'altra sconfitta per Pioli Il Lecce vince al Franchi 1-0
"Facciamo un appello allo speaker del Milan e allo stadio di San Siro: rimettere domenica, anche se è avversario, 'Pioli is on fire' prima della partita… Prima della partita San Siro deve mettere 'Pioli is on fire' e fare tutti un applauso a Stefano Pioli" Criscitiello
I tifosi dell'Inter deridono dopo il terzo gol: "Pioli is on fire"
Pioli in bilico, la Fiorentina si gioca tutto col Lecce - Quattro punti in otto partite, nessuna vittoria: è la peggior partenza della
La Fiorentina crolla con l'Inter e San Siro sfotte Pioli, parte il coro: "Pioli is on fire" (VIDEO)