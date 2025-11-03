Pioli is on fire | uno scudetto vinto per grazia divina e troppi esoneri

Dall’ obiettivo Champions alla zona retrocessione. Zero vittorie in dieci partite. Addirittura ultima in classifica, se stasera il Genoa farà punti col Sassuolo. L’avvio di campionato della Fiorentina, il peggiore di sempre nella storia del club, è semplicemente un disastro che ha un nome e un cognome: Stefano Pioli. Si dirà, col senno di poi, che riprendere un allenatore che l’ultima volta (nemmeno troppo tempo fa: stagione 2018-2019) ti stava facendo retrocedere in Serie B, tendenzialmente non è mai una grande idea: chissà cosa passava per la testa a Commisso e Pradè. Ma la verità è che ci eravamo cascati un po’ tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

