Pioli e la Fiorentina verso la separazione | Vanoli nuovo tecnico?
Stefano Pioli e la Fiorentina hanno deciso di dirsi addio. La sconfitta casalinga maturata quest’oggi al Franchi contro il Lecce ha indotto la società Giugliano a voltare definitivamente pagina optando per un cambio alla guida della squadra. Le parti sono al lavoro per la risoluzione del contratto, mentre come nuovo tecnico salgono le quotazioni di Paolo Vanoli. PIOLI E LA FIORENTINA AL CAPOLINEA: LA SITUAZIONE Svolta in casa gigliata già scossa dalle dimissioni del ds Daniele Prade. La seconda sconfitta consecutiva ha fatto esplodere letteralmente la contestazione da parte dei tifosi che hanno inveito contro società, tecnico e giocatori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
