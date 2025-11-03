Pioli al capolinea ma non dà le dimissioni Riunione in corso al Viola Park

Il futuro del tecnico sembra ormai segnato, ma non ci sarebbe un accordo tra le parti. Stamattina la squadra non si è allenata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioli al capolinea, ma non dà le dimissioni. Riunione in corso al Viola Park

Riflessioni #Controcorrente 1) Tempo scaduto Pioli al capolinea 2) Serve subito un ds 3) Sennò chi scegli il mister? 4) Salvo solo Fortini 5) Squadra totalmente assente 6) E nn è una questione fisica 7) 8) Allarme rosso già suonato 9) Contestazione inevitabil - X Vai su X

Disastro Fiorentina. Il Lecce sbanca il Franchi e per Pioli è notte fonda. La sua avventura sulla panchina della Viola potrebbe essere ormai giunta al capolinea. - facebook.com Vai su Facebook

Pioli verso l’addio alla Fiorentina diretta: tutti gli aggiornamenti e la giornata live - Dopo la sconfitta di misura con il Lecce, è sempre più in bilico la posizione dell'allenatore viola: segui la giornata in tempo reale ... Lo riporta msn.com

Pioli e Pradé contro l’arbitro: bufera Fiorentina e dimissioni in diretta - 1 dal Milan, atmosfera elettrica nel post partita: critiche all’operato di direttore di gara e Var per il rigore decisivo, arrivano anche altre dichiarazioni importanti Si ... Come scrive calciomercato.it