Pioli al capolinea ma non dà le dimissioni Riunione in corso al Viola Park

Gazzetta.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro del tecnico sembra ormai segnato, ma non ci sarebbe un accordo tra le parti. Stamattina la squadra non si è allenata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

