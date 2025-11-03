Pieve Fissiraga finisce con l’auto nel fossato | ferito il conducente di 45 anni
Pieve Fissiraga (Lodi), 3 novembre 2025 - Rovinoso incidente, alle 23.20 di domenica 2 novembre 2025, a Pieve Fissiraga. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, un’auto ha perso aderenza e si è ribaltata, con le quattro ruote al cielo in un fossato a lato della strada provinciale 235. Esce in moto col fratello: finisce contro un albero. Morto 61enne di San Rocco al Porto Il soccorso sanitario ha mandato sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Lodi, più l’automedica, in aiuto del malcapitato conducente. Si trattava di un uomo di 45 ann i che ha accusato vari traumi e ha avuto bisogno di essere accompagnato al Pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
