Piero Longo muore mentre prova a evitare un trattore a Monopoli Era il papà di Giovanni scomparso nel 2017

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piero Longo, 64 anni, è morto in un incidente sulla provinciale tra Monopoli e Castellana Grotte. Alla guida della sua auto avrebbe tentato di evitare un trattore, finendo contro un muretto a secco. Era il padre di Giovanni, scomparso nel 2017. Negli anni, aveva lanciato appelli e partecipato a “Chi l’ha visto?”, ma senza risultati, raccontando di vivere “nell’incertezza di un punto interrogativo” ogni volta che veniva ritrovato un corpo senza nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it

