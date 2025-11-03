Piero Longo muore mentre prova a evitare un trattore a Monopoli Era il papà di Giovanni scomparso nel 2017
Piero Longo, 64 anni, è morto in un incidente sulla provinciale tra Monopoli e Castellana Grotte. Alla guida della sua auto avrebbe tentato di evitare un trattore, finendo contro un muretto a secco. Era il padre di Giovanni, scomparso nel 2017. Negli anni, aveva lanciato appelli e partecipato a “Chi l’ha visto?”, ma senza risultati, raccontando di vivere “nell’incertezza di un punto interrogativo” ogni volta che veniva ritrovato un corpo senza nome. 🔗 Leggi su Fanpage.it
