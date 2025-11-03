Pienone per Bersani a Genova | Salis? Una risorsa non roviniamocela

Pierluigi Bersani a Genova per la presentazione del suo libro "Chiedimi chi erano i Beatles", tutto esaurito ai Giardini Luzzati: “La sindaca di Genova lancia un messaggio di unità”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Pienone per Bersani a Genova: “Salis? Una risorsa, non roviniamocela”

Bisogna mettere a fuoco che alla destra i decreti Bersani non sono mai piaciuti. Tutela del consumatore, liberalizzazioni, garanzie: tutta spazzatura per i destrorsi. Hanno un mandato loro: proteggere e tutelare gli interessi delle élite corporative. Di quel 5% fatt - facebook.com Vai su Facebook

Schlein abbraccia Salis, “Andiamo avanti uniti”. E la sindaca: collaboriamo - Mezz’ora di colloquio a due nell’ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune: sopra la testa gli stucchi della dimora cinquecentesca diventata municipio, sul tavolo i temi della città ... Come scrive repubblica.it