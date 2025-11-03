piccolo come un nido grande come un bosco il progetto per gli asili premiato dalla regione

Il progetto "Piccolo come un nido, grande come un bosco" promosso dal Comune di Cinisello Balsamo per bambini e bambine degli asili nido e delle scuole materne del territorio ha ricevuto nei giorni scorsi da Regione Lombardia il "Premio di qualità". A ritirare il premio c’erano sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’istruzione, educazione e infanzia Maria Gabriella Fumagalli. Le attività si sono svolte all’interno del Bosco Blu, un giardino pubblico degradato che è stato recuperato nel 2023 dall’amministrazione comunale e in questi due anni è diventato un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per attività sull’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

