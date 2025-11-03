Picchiato una settimana fa muore in ospedale | era stato aggredito il 26 ottobre a Ventimiglia

Ilsecoloxix.it | 3 nov 2025

Giuliano Roberto Mascheroni, è morto per un'emorragia cerebrale conseguente alle lesioni riportate, la sera del 26 ottobre scorso quando è stato aggredito da un uomo di 46 anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

picchiato una settimana fa muore in ospedale era stato aggredito il 26 ottobre a ventimiglia

© Ilsecoloxix.it - Picchiato una settimana fa muore in ospedale: era stato aggredito il 26 ottobre a Ventimiglia

