Picchiato una settimana fa muore in ospedale | era stato aggredito il 26 ottobre a Ventimiglia

Giuliano Roberto Mascheroni, è morto per un'emorragia cerebrale conseguente alle lesioni riportate, la sera del 26 ottobre scorso quando è stato aggredito da un uomo di 46 anni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Picchiato una settimana fa muore in ospedale: era stato aggredito il 26 ottobre a Ventimiglia

