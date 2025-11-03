Piazza San Jacopo lavori alla fognatura | divieto di accesso al moletto
Divieto d'accesso al moletto di San Jacopo per due mesi. L'interdizione non è dovuta a motivi ambientali o sanitari ma a causa della partenza, sul piazzale adiacente alla Chiesa in prossimità delle scalette, di un intervento (della durata di circa 60 giorni) del Comune per la sostituzione di un.
Domenica di festa per il Calcit di Arezzo. Mercatino in piazza San Jacopo e presentazione del nuovo calendario. Buona l'affluenza di visitatori.
Calcit, dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti 11.324 euro - Arezzo 20 ottobre 2025 – Dal mercatino dei ragazzi in piazza San Jacopo raccolti euro 11.
Lavori di asfaltatura, da lunedì 27 ottobre cantieri da via Marradi fino a San Jacopo: le strade interessate - A partire da lunedì 27 ottobre partiranno una serie di lavori di asfaltatura dal centro fino al lungomare.