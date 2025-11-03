Piazza Grande scatta l’operazione baite

I Tir dal Nord attraverseranno in colonna il tratto aretino dell’ Autosole. Tutto rigorosamente secondo la "regola" del divieto di sorpasso in vigore da oggi in via sperimentale. Ma saranno puntualissimi all’appuntamento in piazza Grande. Dove faranno il loro ingresso a partire dalle 7. Portano un carico prezioso: le baite che dal 15 novembre e per un mese e mezzo animeranno il "salotto" della città. Che da oggi cambia pelle: il mattonato lascerà spazio alle casette tirolesi con i prodotti tipici e alle maxi-baite che si trasformeranno in ristoranti a cielo aperto con le specialità della cucina dell’Alto Adige: un connubio vincente tra Confcommercio e i Tirolesi, guidati dall’inossidabile Gunther Tarneller, che quest’anno mette il sigillo al decimo anniversario della Città di Natale, format di successo per la regia degli strateghi della Fondazione InTour. 🔗 Leggi su Lanazione.it

