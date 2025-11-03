Piazza Gae Aulenti | donna accoltellata in pieno giorno l' aggressore in fuga

L'attacco poco dopo le 9. La donna è rimasta sempre lucida durante le operazioni di soccorso: "Non so chi possa avermi colpito". Poi il ricovero in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piazza Gae Aulenti: donna accoltellata in pieno giorno, l'aggressore in fuga

Contenuti che potrebbero interessarti

ULTIM’ORA Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano - facebook.com Vai su Facebook

Donna pugnalata alle spalle in piazza Gae Aulenti, un coltello di 30 centimetri conficcato nella schiena: il giallo dell'agguato tra i grattacieli di Milano - La donna italiana, 43 anni, soccorsa dai passanti, ha detto di non aver visto chi l’ha colpita: “Non ho idea di chi possa essere stato”. Lo riporta quotidiano.net

Donna di 43 anni accoltellata in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave - Una 43enne è stata accoltellata questa mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano. Come scrive fanpage.it

Aggredita e pugnalata in piazza Gae Aulenti nel cuore di Milano: 43enne in codice rosso. Ha urlato aiuto, il coltello conficcato nella schiena - Terrore nel cuore di Milano: una donna di 43 anni è stata accoltellata in piazza Gae Aulenti nella mattinata di lunedì 3 novembre. msn.com scrive