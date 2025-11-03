Piante gratis grazie a ' L' albero di quartiere' La Comune | Che fine ha fatto quel progetto?

Era stato annunciato a giugno, poi non se è più saputo nulla. Ora Anna Zonari (La Comune) torna a chiedere lumi in merito al progetto ‘L'albero di quartiere’, un’iniziativa che “prevede che i cittadini possano segnalare aree verdi comunali nelle quali desiderano venga piantato un nuovo albero o. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

