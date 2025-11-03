L’amministrazione statunitense propone la costruzione di sei nuovi insediamenti residenziali nella porzione della Striscia di Gaza sotto controllo militare israeliano, un piano destinato a ospitare fino a un milione di palestinesi. La proposta, finalizzata a creare una “nuova Gaza” sul lato orientale della Linea Gialla, sta incontrando resistenze da parte di potenziali paesi donatori del Golfo Persico, fondamentali per il suo finanziamento. Il ritiro condizionato e la forza di pace. Il ritiro completo delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) dalla Striscia è subordinato al successo di una Forza di Stabilizzazione Internazionale (ISF), un contingente di peacekeeping non ancora istituito. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Piano Usa per una “nuova Gaza” entro due anni, Hamas si ritira e consegna altri tre ostaggi