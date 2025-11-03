Piano Clima 2040 spunta il freno di emergenza per la riduzione delle emissioni
L’Unione Europea si prepara a definire la propria posizione negoziale sul nuovo obiettivo climatico al 2040, passaggio intermedio verso la neutralità carbonica fissata per il 2050. Nell’ultima bozza di compromesso, elaborata dalla presidenza danese dell’Ue e datata 2 novembre, compare una novità significativa: un “ freno di emergenza ” che permetterebbe di rivedere l’obiettivo in caso di carenze negli assorbimenti naturali di CO2. La misura, pensata per andare incontro alla richiesta della Francia, consentirebbe di adeguare l’obiettivo se le foreste e il suolo europeo non riuscissero a catturare le quantità di carbonio previste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
