Piano casa Foti riaccende le speranze | Dai fondi per le Regioni in arrivo 890 milioni
Un piano casa che preveda prezzi ben più bassi, che permettano anche ai più giovani di avvicinarsi a mutui e compravendite. È questa una delle priorità del governo Meloni, su cui si sta lavorando anche alla luce dell’aggiornamento dei programmi sui fondi europei dopo le nuove linee guida giunte da Bruxelles. Al centro delle operazioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dove sono finiti i 25 miliardi promessi da Giorgia Meloni per i dazi e per avviare un vero piano casa? Nella manovra troviamo solo tasse e mancette. Ancora una volta, tante promesse e pochi fatti. - facebook.com Vai su Facebook
Piano Casa, Salvini: "Dal 2027 saranno stanziati 660 milioni. Dalle banche i soldi per il 2026" - X Vai su X
Tommaso Foti: «Piano casa, 890 milioni in arrivo dai fondi regionali. Pnrr, ok Ue alla revisione» - La revisione dei programmi europei con le Regioni può portare in dote alle politiche per la casa fondi quasi triplicati. Scrive ilgazzettino.it
PNRR, Foti: “nessuna proroga dalla Commissione UE”/ “96% progetti già attivi”: ecco come cambia il Piano - Le modifiche finali al PNRR da qui a fine 2026: l'annuncio di Foti al Senato, “non ci saranno proroghe dalla Commissione Europea”. Secondo ilsussidiario.net
Meloni e Salvini tornano a parlare di Piano casa, senza dire come vogliono realizzarlo - A quasi un mese dal Meeting di Rimini, la premier Giorgia Meloni è tornata a parlare della questione abitativa. Si legge su ilfoglio.it