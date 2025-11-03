Piano casa Foti riaccende le speranze | Dai fondi per le Regioni in arrivo 890 milioni

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un piano casa che preveda prezzi ben più bassi, che permettano anche ai più giovani di avvicinarsi a mutui e compravendite. È questa una delle priorità del governo Meloni, su cui si sta lavorando anche alla luce dell'aggiornamento dei programmi sui fondi europei dopo le nuove linee guida giunte da Bruxelles.

piano casa foti riaccende le speranze dai fondi per le regioni in arrivo 890 milioni

© Ildifforme.it - Piano casa, Foti riaccende le speranze: “Dai fondi per le Regioni in arrivo 890 milioni”

Tommaso Foti: «Piano casa, 890 milioni in arrivo dai fondi regionali. Pnrr, ok Ue alla revisione» - La revisione dei programmi europei con le Regioni può portare in dote alle politiche per la casa fondi quasi triplicati.

PNRR, Foti: "nessuna proroga dalla Commissione UE"/ "96% progetti già attivi": ecco come cambia il Piano - Le modifiche finali al PNRR da qui a fine 2026: l'annuncio di Foti al Senato, "non ci saranno proroghe dalla Commissione Europea".

Meloni e Salvini tornano a parlare di Piano casa, senza dire come vogliono realizzarlo - A quasi un mese dal Meeting di Rimini, la premier Giorgia Meloni è tornata a parlare della questione abitativa.

