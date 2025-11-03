' Piano Asfalti' iniziati i lavori della ciclabile Anche sei strade interessate | le disposizioni

Ferraratoday.it | 3 nov 2025

I primi segni tangibili dell’esecuzione del nuovo ‘Piano Asfalti’, appena varato dal Comune, si cominciano a vedere sul territorio. Nella fattispecie, dopo l’inizio dell’asfaltatura della ciclabile che costeggia il canale di Burana, collegando Bondeno e Ferrara. Uno dei tracciati ciclopedonali. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

