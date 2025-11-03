Pianificava grave attentato jihadista in Germania arrestato siriano

Imolaoggi.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il siriano si trovava in Germania dal 2023 e le sue attività, che ''suggerivano preparativi per un attacco, sono state rilevate in tempo''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

pianificava grave attentato jihadista in germania arrestato siriano

© Imolaoggi.it - Pianificava grave attentato jihadista in Germania, arrestato siriano

Scopri altri approfondimenti

pianificava grave attentato jihadista"Pianificava grave attentato jihadista in Germania", arrestato un uomo a Berlino - Arrestato in Germania un uomo che stava pianificando un grave attacco contro lo Stato tedesco motivato da convinzioni jihadiste. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pianificava Grave Attentato Jihadista