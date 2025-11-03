Pezzaze | degustazione in miniera

Domenica 23 novembre la Miniera Marzoli apre le sue porte per visite guidate nei suoi percorsi sotterranei. I partecipanti potranno esplorare le gallerie e conoscere la storia della miniera e delle attività che vi si svolgevano.Durante la giornata è prevista anche una degustazione di vini della. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

