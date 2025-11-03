Petrolio | Opec+ aumenta ancora la produzione da dicembre

L’Opec+ avanza inesorabile con i suoi aumenti produttivi, che puntano a riassorbire i precedenti tagli produttivi di 1,65 milioni di barili decisi a marzo 2023 (arrivati fino a 2,2 milioni di barili a novembre 2023). Quest’ultimo aumento di 137 mila barili, il terzo consecutivo, è in linea con le variazioni decise nei mesi scorsi e conferma la strategia di cauto e progressivo aggiustamento produttivo deciso da otto membri del cartello, inclusa la Russia. Il petrolio questa mattina è in frazionale rialzo, avendo il mercato già scontato questo aumento produttivo, con il Brent che segna un incremento dello 0,69% a 65,22 dollari al barile, mentre il WTI segna un progresso dello 0,71% a 61,40 dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Petrolio: Opec+ aumenta ancora la produzione da dicembre

