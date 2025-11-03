Perseguita l' ex fidanzato e viene denunciato dai carabinieri

Un 28enne di Maddaloni è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. L’attività d’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dalla giovane donna, che ha raccontato ai militari di essere stata vittima, dopo la fine della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

