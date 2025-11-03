“Il cristianesimo sta affrontando una minaccia esistenziale in Nigeria”, ha scritto Donald Trump sui social nei giorni scorsi, denunciando l’eccidio dei fedeli perpetrato dai rivoltosi jihadisti. Al momento, gli Usa hanno inserito il Paese africano nella lista di quelli considerati “particolarmente preoccupanti” in materia di libertà religiosa. Joe Biden l’aveva ritirata dalla lista nel 2021 dopo la fine del primo mandato di The Donald. “ Quando i cristiani, o qualsiasi altro gruppo, vengono massacrati come nel caso della Nigeria – ha sottolineato il presidente americano -. Gli Stati Uniti non possono restare a guardare mentre si verificano tali atrocità” anche in altri Paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Persecuzione dei cristiani in Nigeria, Trump pronto ad intervenire con un’azione militare contro i terroristi islamici