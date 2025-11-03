Perde un piede il giovane travolto dal treno | utilizzate le telecamere per ricostruire l' incidente sui binari
Ha conseguenze drammatiche il pauroso incidente avvenuto domenica sera alla stazione di Ravenna. Da quanto si apprende, i medici hanno amputato il piede del giovane che è caduto sulle rotaie al secondo binario mentre arrivava un treno diretto a Rimini. Il giovane, un 27enne congolese ricoverato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
SSC Napoli puoi verificare? Episodio curioso al 44’ del primo tempo: il portiere del Como, Buthez, perde tempo prima di battere il fondo, poi tocca la palla di piede e un suo compagno la ferma con le mani. Ora, se ho visto bene, quello è rigore tutta la vita! L’ - facebook.com Vai su Facebook
Allegri perde altri due giocatori: oltre a Rabiot, Pulisic e Jashari, out anche Estupinan (problema alla caviglia) e Nkunku (guaio al piede). Risposte positive da Saelemaekers, ma se non recupera toccherà ad Athekame. RLC avanza a supporto di Leao: in me - X Vai su X
Perde il controllo della bicicletta e viene travolto da un’auto: ciclista muore a Passirano - Un ciclista è deceduto in ospedale a Brescia dopo essere stato travolto da un’auto nella mattinata del 30 settembre. Riporta fanpage.it