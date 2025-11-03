Perde un piede il giovane travolto dal treno | utilizzate le telecamere per ricostruire l' incidente sui binari

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha conseguenze drammatiche il pauroso incidente avvenuto domenica sera alla stazione di Ravenna. Da quanto si apprende, i medici hanno amputato il piede del giovane che è caduto sulle rotaie al secondo binario mentre arrivava un treno diretto a Rimini. Il giovane, un 27enne congolese ricoverato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

