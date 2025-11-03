Perde la valigia su un volo tra Palermo e Verona dopo 7 anni e 4 processi Ryanair dovrà risarcirlo
Era il 21 settembre del 2018, G. N. era salito su un volo Ryanair da Palermo a Verona, ma all'arrivo non aveva trovato il suo bagaglio e si era visto costretto, assieme alla moglie, ad acquistare abiti e biancheria per sostituire quelli andati perduti. Visti i disagi, aveva deciso di chiedere i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
