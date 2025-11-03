Perde il controllo dell’auto e si ribalta all’entrata della galleria

Brutto incidente nella notte tra il 2 e il 3 novembre sulla strada statale 47 dove un uomo di 41 anni alla guida di un’automobile ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato all’entrata della galleria Ischia, a Pergine Valsugana, e si è ribaltato.Ancora non si conoscono le dinamiche esatte. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

