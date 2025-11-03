Perché Sinner perderà subito il numero 1 nel ranking alle ATP Finals ma potrà esserlo a fine anno
Jannik Sinner è tornato il numero 1 del tennis, ma prima delle ATP Finals lo scettro tornerà ad Alcaraz. La corsa al primo posto si deciderà a Torino. Cosa serve a Sinner per chiudere il 2025 al comando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Appunti di viaggio +++N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso. Solo gra - X Vai su X
Perché Jannik Sinner ha deciso di integrare Alejandro Resnicoff nel suo team? Lo ha spiegato Tommaso Dell’Amico, terapista dei circuiti ATP e WTA #SpazioTennis #tennis - facebook.com Vai su Facebook
Sinner trova subito il suo ritmo Battuto Tsitsipas, ora Djokovic - A Riad nel Six Kings Slam vittoria facile nei quarti per l’altoatesino in due set e con l’avversario mai in partita. Da panorama.it
La frase di Sinner a Zverev dopo le polemiche sui campi diventa subito virale: ecco l'incredibile botta e risposta - Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo dopo il ritiro per crampi nella sfida di terzo turno contro Tallon Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai. Secondo corrieredellosport.it