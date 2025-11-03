Perché Sinner perderà subito il numero 1 nel ranking alle ATP Finals ma potrà esserlo a fine anno

Fanpage.it | 3 nov 2025

Jannik Sinner è tornato il numero 1 del tennis, ma prima delle ATP Finals lo scettro tornerà ad Alcaraz. La corsa al primo posto si deciderà a Torino. Cosa serve a Sinner per chiudere il 2025 al comando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

