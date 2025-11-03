Perché si parla così tanto di un sostituto per Hamilton in Ferrari nonostante un contratto blindato

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton nel 2027 potrebbe non essere più pilota della Ferrari. Si fanno già dei nomi per la successione dell'inglese, nonostante il sette volte campione del mondo abbia un contratto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Parla Cos236 Tanto