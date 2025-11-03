Esistono faide sportive che, nate in tempi lontani, si intensificano grazie a un lento e costante sviluppo. Mi presento: sono Edoardo Camporese e voglio parlare di una rivalità che ha fatto della sfida Juventus –Napoli uno degli appuntamenti più attesi (e controversi) del calcio italiano. In questo articolo racconto perché, a mio parere, la rivalità tra Juventus e Napoli non è solo una questione di partite, ma affonda le sue radici nella storia, nella società e nella cultura italiana. Le origini di una faida mai conclusa Per iniziare a comprendere dove tutto è iniziato, facciamo un salto temporale risalendo al primo ventennio del Novecento. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Perché Napoli e Juventus sono squadre di calcio rivali?