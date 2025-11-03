Perché Maria De Filippi ad Amici indossa sempre le scarpe da ginnastica | il costo è da capogiro

Personaggi tv. – C’è un dettaglio che racconta molto di Maria De Filippi, più delle parole o dei dati d’ascolto. Non è un gesto o una frase, ma un accessorio: le sneakers. Le indossa con naturalezza sul palco di Amici, mentre osserva i ragazzi, commenta, ride o prende appunti con la solita calma disarmante. In un mondo di tacchi vertiginosi e abiti da sera, Maria sceglie la comodità. Ma non una qualunque. Perché dietro quella semplicità c’è un gusto preciso e anche un prezzo che fa girare la testa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Perché Maria De Filippi ad “Amici” indossa sempre le scarpe da ginnastica: il costo è da capogiro

Approfondisci con queste news

Oggi la Chiesa fa Memoria di Santa Margherita Maria Alacoque Nata in Borgogna nel 1647, Margherita ebbe una giovinezza difficile, soprattutto perché dovette vincere la resistenza dei genitori per entrare, a ventiquattro anni, nell'Ordine della Visitazion - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi a Belve, Francesca Fagnani ospite: “Controllavo il cellulare di Mentana e gli bloccavo le signorine” - “ Questa sera un’iside alata come Flavia Vento e lei è il mio Tom Cruise ”, ha risposto ... Secondo fanpage.it

Maria De Filippi a Belve "sostituisce" Francesca Fagnani, la giornalista Rai svela di sentirsi "un'iside alata - Sulla ‘belvata’ di cui si pente, ha confidato un aneddoto relativo alla sua storia sentimentale con Enrico Mentana: “All’inizio della mia relazione avevo il vizio di controllare il cellulare. Segnala virgilio.it

Maria De Filippi stasera a Belve: ecco cosa farà - L'amicizia con Francesca Fagnani e il suo ruolo nel programma ... Come scrive corriere.it