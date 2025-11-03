Perché Maria De Filippi ad Amici indossa sempre le scarpe da ginnastica | il costo è da capogiro

Tvzap.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – C’è un dettaglio che racconta molto di Maria De Filippi, più delle parole o dei dati d’ascolto. Non è un gesto o una frase, ma un accessorio: le sneakers. Le indossa con naturalezza sul palco di Amici, mentre osserva i ragazzi, commenta, ride o prende appunti con la solita calma disarmante. In un mondo di tacchi vertiginosi e abiti da sera, Maria sceglie la comodità. Ma non una qualunque. Perché dietro quella semplicità c’è un gusto preciso e anche un prezzo che fa girare la testa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

perch233 maria de filippi ad amici indossa sempre le scarpe da ginnastica il costo 232 da capogiro

© Tvzap.it - Perché Maria De Filippi ad “Amici” indossa sempre le scarpe da ginnastica: il costo è da capogiro

Approfondisci con queste news

perch233 maria de filippiMaria De Filippi a Belve, Francesca Fagnani ospite: “Controllavo il cellulare di Mentana e gli bloccavo le signorine” - “ Questa sera un’iside alata come Flavia Vento e lei è il mio Tom Cruise ”, ha risposto ... Secondo fanpage.it

perch233 maria de filippiMaria De Filippi a Belve "sostituisce" Francesca Fagnani, la giornalista Rai svela di sentirsi "un'iside alata - Sulla ‘belvata’ di cui si pente, ha confidato un aneddoto relativo alla sua storia sentimentale con Enrico Mentana: “All’inizio della mia relazione avevo il vizio di controllare il cellulare. Segnala virgilio.it

perch233 maria de filippiMaria De Filippi stasera a Belve: ecco cosa farà - L'amicizia con Francesca Fagnani e il suo ruolo nel programma ... Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Maria De Filippi