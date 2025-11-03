Ipotizzarlo pochi anni fa sarebbe sembrato fantascienza: lo spread della Francia ha raggiunto il livello di quello della Grecia e, per i titoli a cinque anni, lo ha anche superato. Il divario Oat-bund è ora poco sotto i 90 punti, il livello massimo per Parigi dal 2012. Ieri il rendimento dei bond è salito e la Borsa, in particolare i titoli bancari, è risultata la peggiore d’Europa perdendo l’1%. Le preoccupazioni degli investitori riguardano le difficoltà del governo ad approvare la legge di Bilancio. Paradossalmente, viste le enormi difficoltà politiche dell’esecutivo di minoranza guidato da Michel Barnier, è proprio la minaccia dei mercati l’elemento che può far approvare un budget contestato da tutti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché la crisi francese è una minaccia seria anche per i conti dell'Italia