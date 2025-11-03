Perché Jannik Sinner sarà numero uno al mondo solo per una settimana?
Con la vittoria nel Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner ha riconquistato la prima posizione nel ranking mondiale Atp. Si tratta della numero 66 in carriera per il tennista altoatesino, un traguardo che sembrava compromesso dopo il ritiro per crampi contro Griekspoor a Shanghai, torneo in cui difendeva 1.000 punti preziosi. La situazione è cambiata radicalmente grazie alla clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie a La Défense. L’uscita anticipata dello spagnolo ha riaperto i giochi e Sinner ne ha approfittato, conquistando il titolo parigino e scalzando nuovamente il rivale dalla vetta della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondisci con queste news
Perché Jannik Sinner ha deciso di integrare Alejandro Resnicoff nel suo team? Lo ha spiegato Tommaso Dell’Amico, terapista dei circuiti ATP e WTA #SpazioTennis #tennis - facebook.com Vai su Facebook
? Appunti di viaggio +++N.1 a Parigi, ancora una volta. Non abbiamo ancora finito le parole perché ogni volta Sinner ci emoziona sempre di più. Tornare n.1 al mondo senza giocare tre mesi da innocente è la più grande giustizia che si è concesso. Solo gra - X Vai su X
Sinner dopo il Six Kings Slam: "Vorrei giocare così bene dappertutto" - al Six Kings Slam, al termine di una finale dominata contro Carlos Alcaraz. Da sport.sky.it
Sinner, Simone Vagnozzi al Corriere dello Sport: "Cambiamenti al servizio già a Pechino" - Il movimento al servizio è stato cambiato un giorno prima di arrivare in Cina". Secondo sport.sky.it
Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. Riporta fanpage.it