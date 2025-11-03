Perché Jannik Sinner sarà numero uno al mondo solo per una settimana?

Con la vittoria nel Masters 1000 di Parigi contro Felix Auger-Aliassime, Jannik Sinner ha riconquistato la prima posizione nel ranking mondiale Atp. Si tratta della numero 66 in carriera per il tennista altoatesino, un traguardo che sembrava compromesso dopo il ritiro per crampi contro Griekspoor a Shanghai, torneo in cui difendeva 1.000 punti preziosi. La situazione è cambiata radicalmente grazie alla clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz contro Cameron Norrie a La Défense. L’uscita anticipata dello spagnolo ha riaperto i giochi e Sinner ne ha approfittato, conquistando il titolo parigino e scalzando nuovamente il rivale dalla vetta della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

