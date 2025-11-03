Perché Jannik Sinner rimarrà n1 solo per una settimana | decisiva una modifica dell’ATP

Un primato a tempo per Jannik Sinner. L’altoatesino, vincitore ieri nella finale del Masters1000 di Parigi contro il canadese Felix Auger-Aliassime, si è reso protagonista di una grande impresa, riuscendo a vincere 10 partite in 12 giorni e realizzando la doppietta nei tornei di Vienna e della capitale francese. Grazie a questi riscontri, l’altoatesino è tornato questa settimana al vertice della classifica mondiale, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico, eliminato a sorpresa nel secondo turno del 1000 transalpino dal britannico Cameron Norrie, ha dovuto cedere il passo al suo rivale in graduatoria, ma si tratta di un cambiamento momentaneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Jannik Sinner rimarrà n.1 solo per una settimana: decisiva una modifica dell’ATP